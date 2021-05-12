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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لتصنيع الأسلحة تابعة لحماس والجهاد الإسلامي بغزة

الأربعاء 12/مايو/2021 - 02:41 م
حماس
حماس
وكالات
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهداف مواقع لتصنيع الأسلحة تابعة لحركة حماس والجهاد الإسلامي في غزة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وشن الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

 

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.

 

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