محافظ بورسعيد يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر المبارك





استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء وفد الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر المبارك، برئاسة القس جون طلعت راعى الكنيسة الإنجيلية وممثل الطائفة الإنجيلية ببورسعيد والقس صموئيل داود راعي الكنيسة المعمدانية والقس جرجس أيوب راعي الكنيسة الرسولية ومجلس الكنيسة الإنجيلية ببورسعيد، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.



وقدم وفد الكنيسة أسمى وأرق التهانى لمحافظ بورسعيد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متنمنين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن، وأن يزول الوباء ويحفظ الله مصر والمصريين.



ومن جانبه، عبر محافظ بورسعيد عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة، مؤكدا على النسيج الوطنى الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التى تتجسد دوما فى المناسبات وجميع الأوقات، لافتا لأهمية دور الكنيسة فى دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية، مؤكدا أن الأعياد الدينية والوطنية تبرز عمق الإخوة بين ابناء الوطن الواحد والتي تتجلي في ابهي صورة لها ببورسعيد.