موعد مباراة الزمالك وإنبي المقبلة في الدوري

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره إنبي يوم الجمعة المقبل في إطار الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساء، علي أرضية ملعب القاهرة الدولي يوم الجمعة المقبل الموافق 14 من الشهر الجاري.

و يعتلي الفارس الأبيض صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة ، بفارق 4 نقاط عن غريمة التقليدي النادي الأهلي والذي يتبقى له مباراتين مؤجلتين، بينما يدخل الفريق البترولي اللقاء وهو يتواجد في المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري و جميع البطولات المحلية هذا الموسم.



