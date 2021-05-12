Advertisements

موعد مباراة يوفنتوس ضد ساسولو في الدوري الإيطالي اليوم الأربعاء

الأربعاء 12/مايو/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية إلى ملعب مابي معقل ساسولو لمتابعة مباراة يوفنتوس وساسولو وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وكانت مباراة الدور الأول بين يوفنتوس وساسولو انتهت بفوز السيدة العجوز بثلاثة أهداف مقابل هدف لساسولو.

ومني يوفنتوس في الجولة الماضية بخسارة كبيرة على يد ميلان بثلاثية نظيفة على ملعب أليانز، حيث سجل كلا من إبراهيم دياز وأنتي ريبيتش وفيكايو توموري أهداف الروسونيري.

وعلى الجانب الآخر، فاز ساسولو على مضيفه جنوى بهدفين مقابل هدف وحيد في نفس الجولة في الدوري في المباراة التي أقيمت على ملعب لويجي فيراريس.

يحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة بينما جاء ساسولو في المركز الثامن برصيد 56 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس وساسولو مساء الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

 


أخبار تهمك

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ يوم

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يومين

عاجل.. جيش الاحتلال يغتال قياديين في حركة حماس

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من إقالة كارتيرون

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يومين

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 6 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ يوم

شاهد.. لحظة إطلاق موجة كبيرة من الصواريخ من قطاع غزة تجاه تل أبيب

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

02:18 ص

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

11:50 ص

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

10:41 ص

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

07:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق