موعد مباراة يوفنتوس ضد ساسولو في الدوري الإيطالي اليوم الأربعاء

تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية إلى ملعب مابي معقل ساسولو لمتابعة مباراة يوفنتوس وساسولو وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وكانت مباراة الدور الأول بين يوفنتوس وساسولو انتهت بفوز السيدة العجوز بثلاثة أهداف مقابل هدف لساسولو.

ومني يوفنتوس في الجولة الماضية بخسارة كبيرة على يد ميلان بثلاثية نظيفة على ملعب أليانز، حيث سجل كلا من إبراهيم دياز وأنتي ريبيتش وفيكايو توموري أهداف الروسونيري.

وعلى الجانب الآخر، فاز ساسولو على مضيفه جنوى بهدفين مقابل هدف وحيد في نفس الجولة في الدوري في المباراة التي أقيمت على ملعب لويجي فيراريس.

يحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة بينما جاء ساسولو في المركز الثامن برصيد 56 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس وساسولو مساء الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



