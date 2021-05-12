غرق 5 شباب في نهر النيل بسبب موجة الحر ببني سويف



شهدت محافظة بني سويف، غرق 5 شباب في غضون 10 أيام، ضحايا موجة الحر التي شهدتها المحافظة، آخرها، اليوم الاربعاء، حيث غرق طالب يبلغ من العمر 17 عامًا، اثناء قيامه بالإستحمام هربًا من الحر، بنهر النيل، بجوار معدية قرية كفر درويش بمركز الفشن، جنوب المحافظة.



أمن بني سويف

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بورود بلاغًا بغرق "شاب" اثناء قيامه بالإستحمام هربًا من الحر، بنهر النيل، بجوار معدية قرية كفر درويش بدائرة المركز.



غرق شاب

وأنتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الفشن، صحبة قوة من الإنقاذ النهري، التي تمكنت من إنتشال جثة الشاب الغريق، وتبين أنه يدعى "احمد سعيد" 17 عامًا، مقيم قرية الفنت التابعة لدائرة المركز، ونقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.



وتم إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي صّرحت بدفن الجثة بناءًا على تقرير مفتش الصحة المحتص.



غرق شابين بجزيرة ببا

وكانت محافظة بني سويف، شهدت، الأحد قبل الماضي، غرق الشابين "عبدالرحمن محمد رمضان" و"زياد هشام عبدالعظيم" يبلغان من العمر 16 عامًا، يقيمان كفر ناصر بقرية جزيرة ببا، بدائرة مركز ببا، اثناء قيامهما بالإستحمام بنهر النيل، هربًا من موجة الحر.



وبالإنتقال والفحص، تبين أن الشابين أن قفزا في المياه، اثناء ساعات الصيام، إلا أن تيار المياه جرفهما بعيدًا ولم يستطعا مقاومته فأستقرت جثتيهما في قاع النهر حتي لفظا أنفاسهما الأخيرة، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من إنتشال جثتيهما ونقلها لمستشفى ببا المركزي.



غرق شاب ببياض العرب

كما لقي "احمد جابر سيد محمود" 16 سنة، مصرعه، غرقًا، السبت الماضي، اثناء قيامه بالإستحمام في نهر النيل، هربًا من حرارة الجو، أمام محطة المياه بطريق دير السيدة العذراء ببياض العرب ببني سويف، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال جثته ونقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة.



وتم إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي صّرحت بدفن الجثة بناءًا على تقرير مفتش الصحة المحتص.



غرق شاب بكفر ناصر

كما لقي شاب يدعى "حمدي محمد امام" 27 عامًا، مقيم عزبة مرقص، اثناء قيامه بالإستحمام هربًا من الحر، بنهر النيل، أمام قرية كفر ناصر بمركز ببا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال جثته ونقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.



وتم إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي صّرحت بدفن الجثة بناءًا على تقرير مفتش الصحة المحتص.



طقس حار ببني سويف

وكانت محافظة بني سويف، شهدت، ارتفاعا في درجات الحرارة حيث تجاوزت الـ٤3 مئوية، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين بتجنب الخروج والوقوف تحت أشعة الشمس مباشرة، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أيضا أن يسود طقس شديد الحرارة شمال الصعيد، وعلى الجنوب نهارًا، لطيفا ليلا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

