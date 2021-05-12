اعرفي طرق تطبيق مكياج عيون بني كالفاشينيستات

إذا كنت تبحثين باستمرار عن مكياج مختلف وإطلالة جديدة، إليك خطوات تطبيق مكياج عيون بني كلاسيكي وجذاب كالفاشينيستات:





هناك عدة طرق للحصول على مكياج بنيّ هادئ وجذاب، لكن ثمة ما عليك فعله، وهو:





1- قومي بوضع الكريم التمهيدي لتجهيز بشرتك لاستقبال المكياج، ثمّ انتظري قليلاً، وضعي كريم الأساس المناسب للون ونوع بشرتك ووزّعيه جيداً.





2- اهتمّي بعينيك، فالعين هي أكثر ما يبرز جمالك. ابدئي بوضع كريم الإخفاء حول عينيك لإخفاء الهالات السوداء، ثمّ قومي بوضع لمسة من الظلال البنية الخفيفة فوق عينيك.





3- امزجي الأبيض الخفيف عند أطراف عينيك الخارجية، ثمّ ضعي الكحل الأسود الثقيل على جفنَي عينيك العلوي والسفلي، ولا تنسي الماسكرا لزيادة إبراز جمال عينيك ورموشك.





4- استخدمي كريم الإخفاء لإخفاء البثور والحبوب ـ إن وجدت ـ للحصول على بشرة صافية من دون عيوب.





5- قومي بوضع اللون البرونزي على خدّيك، واللون الأحمر الوردي الخفيف على شفتيك، للحصول على شفاه طبيعية وإبراز جمال عينيك.





الشعر





أنسب إطلالات الشعر وأكثرها ملاءمة للمكياج البنيّ الشعر المجعّد.



