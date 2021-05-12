السيسي يهنئ نظيره التونسي بحلول عيد الفطر

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التونسي قيس سعيد للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنيًا لتونس الشقيقة كل سلام وأمن واستقرار، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



ومن جانبه، أعرب الرئيس التونسي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا كل تقدم وازدهار وسلام.

