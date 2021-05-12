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القوى العاملة تصرف 60 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ75 عاملا بإحدى الشركات

الأربعاء 12/مايو/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، عن الموافقة على صرف 60 ألفًا و566 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 75 عاملا بإحدى الشركات، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.



وأوضح سعفان، فى بيان، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.



كان محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، قد وافق على صرف 24 ألفًا و148جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 27 عاملا بإحدى شركات تصنيع الورق، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها ووفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

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