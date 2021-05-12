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المدير الإقليمي لـ تذكرتي: نجحنا في التنظيم والتأمين.. وهناك أحداث أكبر لم تظهر في "الاختيار 2"

الأربعاء 12/مايو/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال خالد عزيز، المدير الإقليمي لشركة تذكرتي، إن تجربة تذكرتي تجربة ناجحة جدًا من حيث التأمين والتنظيم، وتم تنفيذها في وقت قليل جدًا، وهي قريبة من المنظومة التي تم تنفيذها في روسيا والتي استغرقت عام ونصف، لبنما في مصر تم انجاها خلال 47 يوم.

وأضاف "عزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن منظومة تذكرتي ليس مجرد موقع إلكتروني للتسجيل واستخراج الـ FAN ID، وإنما نظام كبير به ربط مع أجهزة الدولة والأحوال المدنية للكشف عن الأسامي وتطبيق للسداد من المصرية للاتصالات، لافتًا إلى أن هذه المنظومة كان لها دور أمني في احباط أكبر عملية إرهابية كانت تستهدف افتتاح أمم إفريقيا 2019 كما ظهر في مسلسل "الاختيار 2"، وهناك أحداث أكبر لم تظهر في المسلسل.

وتابع المدير الإقليمي لشركة تذكرتي، أن هدف التكنولوجية محاربة الإرهاب والفساد دون أن يشعر المواطن بأي قلق، موضحًا أن بعض الأشخاص كانوا يرتدوا نظارات عبارة عن كاميرات تقوم بتسجيل كل شيء دون أن يشعر أحد.

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