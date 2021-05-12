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وصفات طبيعية لترطيب الشعر الجاف.. جربيها

الأربعاء 12/مايو/2021 - 02:56 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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للحفاظ على شعرك وترطيبه من الجفاف، وخاصة في ظل التقلبات الجوية التي تجتاح البلاد هذه الفترة، إليك هذه الخلطات للحصول على شعر رطب وناعم:

وصفة زيت الزيتون وزيت الجوجوبا والعسل

- ملعقة كبيرة ثوم
- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
- ملعقة كبيرة زيت جوجوبا
- ملعقة كبيرة عسل

تُخلط المكونات مع بعضها، واتركيها على شعرك لمدة 20 دقيقة.
كرري هذا الماسك كلما شعرت بجفاف شعرك، للحصول على شعر صحي وناعم.

وصفة زيت الصبار وبياض البيض

- 2 ملعقة كبيرة من زيت الصبار
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- بياض بيضة

تُخلط المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على الشعر لمدة 45 دقيقة.
اشطفي شعركِ بالماء الفاتر والشامبو الخاص بكِ.
كرري العملية أكثر من مرة شهريًا.

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