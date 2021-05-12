وكيل "أوقاف قنا" لـ"الفجر": 2442 مسجدا لصلاة عيد الفطر.. والضوابط صارمة (صور)

قال الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا، في حوار خاص لـ "الفجر"، إنه تم الانتهاء بالتنسيق مع الشيخ ماهر جبر، وكيل المديرية، من كافة الاستعدادات بالمساجد التي سيتم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بها بالمحافظة، مشيرا إلى أن المديرية قامت خلال غرفة العمليات بالانتهاء من تجهيز جميع المساجد التي سيتم فيها إقامة صلاة العيد، وتخصيص إمام وعمال لكل مسجد، وذلك للوقوف على ضبط وتنظيم دخول وخروج المصلين بكل مسجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أن هناك لجانا من الإدارات تم تكليفها برئاستي ووكيل المديرية، للمرور على المساجد المخصصة لصلاة العيد، لضمان التزامها بالتعليمات، ومن يخالف تلك التعليمات الصادرة طبقا لتوجيهات صاحب الفضيلة وزير الأوقاف سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده، خاصة وأن هناك تنسيقا تاما مع مختلف الجهات بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا مع إجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمساجد.



*في البداية، كم عدد المساجد التي سيتم إقامة صلاة عيد الفطر بها في المحافظة؟

** لقد تم تجهيز 2442 مسجدا لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمختلف مدن ومراكز المحافظة، خاصة وأن جميع الأئمة الذين سيؤدون صلاة وخطبة عيد الفطر المبارك بمساجد المحافظة سيكونون تحت إشراف إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، لافتا إلى أن صلاة العيد سوف يقتصر أداؤها داخل أروقة المساجد التي حددتها المديرية والتي يقام بها صلاة الجمعة.



*حدثنا عن الضوابط التي اتخذتموها لأداء صلاة العيد في مساجد محافظة قنا؟

** لقد وضعنا العديد من الضوابط لصلاة العيد، والتي منها أن إقامة صلاة العيد في الأماكن والساحات التابعة لوزارة الأوقاف، التي تحددها وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، والاستعانة بمراكز الشباب التي يمكن إقامة صلاة العيد بها، والتشديد على مراعاة مسافة التباعد من قبل المواطنين والحرص على عدم التكدس وجلب المصلى الخاص بالمصلين وارتداء الكمامات للجميع داخل المسجد، وأن مدة التكبيرات لن تزيد على 6 دقائق، بينما لا تتخطى الخطبة 10 دقائق.



*ماذا عن مصليات النساء، هل سيتم فتحها، وما هي الضوابط لذلك أيضًا؟

** لن يتم فتح مصليات السيدات بالمساجد، إلا إذا كان بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية، بجانب التشديد على عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق والتنبيه مشددًا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.



*من المعروف أن هناك العديد من المواطنين يزورون الأضرحة خلال الأعياد والمناسبات الدينية، هل تم وضع ضوابط لها؟



** بالفعل، لقد تم التشديد على العاملين بعدم فتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات في المساجد للحد من تفشي فيروس كورونا، وتم تكثيف العمل على النظافة والتعقيم المستمرة للمساجد من جانب العاملين في المسجد، وفي حال مخالفة التعليمات في أي من المساجد، تتخذ الوزارة إجراءات صارمة، تصل إلى إغلاق المساجد ومحاسبة المقصرين.



حدثنا قليلا عما أنجزته مديرية أوقاف قنا في الآونة الأخيرة؟

إن مديرية أوقاف قنا، تعمل وفق السياسات والضوابط التي تضعها وزارة الأوقاف، تحت إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ولكن المديرية تتبع سياسية مواكبة التكنولوجيا الحديثة سواء في المجال التعليمي أو الدعوي أو التفكيري، وذلك يأتي من باب تحصين العقول ضد المفاهيم الخاطئة، وذلك لأعدادها لمواجهة الانحراف الفكري والمفاهيم الخاطئة.

*كيف كان لأوقاف قنا السبق في تطبيق أسس علمية وتكنولوجية لمواجهة الانجرافات الفكرية؟

** كان للمحافظة دورًا لترسيخ مفاهيم المواكبة التكنولوجية من خلال أنشاء أول مكتبة للاطلاع والدعوة الإلكترونية بمسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي، حيث افتتحها وزير الأوقاف ومحافظ قنا، والتي تهدف إلى التحول الرقمي ومواكبة العصر ورفع مستوى الأئمة والدعاة دينيا وعلميا من خلال نشر جميع كتب الوزارة المختارة التي تصدرها كل فترة بحيث تكون متاحة لجميع الأئمة بالأوقاف.



*هناك عدد من المساجد تقدم عملًا خدميًا واجتماعيًا، كيف يتم ذلك؟

** إن مديرية أوقاف قنا شرعت في تنفيذ تعليمات الوزارة في تقديم العمل الخدمي والاجتماعي والتواصل من خلال عدة مساجد تقدم خدمات مجتمعية، منها مسجد الخزان، والذي يقدم خدمة مجانية لمصابي كورونا، مثل الأمداد بأنابيب الأكسجين وتوفير كافة الوسائل المتاحة من داخل المسجد.



