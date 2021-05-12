لعروس العيد.. نصائح عند اختيار فستان زفاف

تتميز فساتين الزفاف متوسطة الطول بالطابع المرح والعصري، ومن أفضل أنواع الفساتين التي تناسب إطلالتك في فصل الصيف، ونقدم لك عزيزتي بعض النصائح عند اختيار فستان زفاف بطول متوسط في ليلة العمر.





التأكد من تناسبه مع الجسم





فالعروس صاحبة القوام الممتليء لا يفضل أن ترتدي فستان زفاف متوسط الطول لأنه سيزيد من امتلائها، وإن اختارت تصميم متوسط فينصح أن يكون قطعة واحدة وليس قطعتين منفصلتين، وألا يكون بتصميم منفوش بل عمودي.





كما أن الفساتين متوسطة الطول سوف تظهر طول القامة الحقيقية لأنه يبرز جزء كبير من الساق، ولذلك فهو مناسب لصاحبة القامة الطويلة بصورة أكبر.





اختيار حذاء مناسب للفستان





أيضاً يجب أن تختاري حذاء مناسب للفستان، حيث أن الفستان متوسط الطول سوف يظهر الحذاء.





اختاري حذاء أنثوي بكعب عالي، ويمكن أن يكون مزود بسوار الكاحل للمسة جذابة ولافتة للأنظار، فهي من أبرز صيحات أحذية العروس الرائجة.





ويفضل أن يكون الحذاء ناعم باللون الأبيض وبتصميم غير مبالغ.





تنسيق طرحة ملائمة للفستان



