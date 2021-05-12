"بيطري قنا" يحرر 15 محضرًا للذبح خارج المذابح الحكومية

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الطب البيطري واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك للضرب بيد من حديد على المخالفين وضبط اللحوم ومنتجاتها التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح محافظ قنا أن جهود تلك الحملات أسفرت عن تحرير ١٥ محضر ذبح خارج المجازر الحكومية في مراكز " أبوتشت، نجع حمادي، قنا، قفط " بإجمالي وزن ١٥٤ كجم، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتم إحالة المخالفين الى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام الطب البيطري أن المديرية مستمرة في حملاتها على الأسواق ومحلات بيع اللحوم لضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن القنائي سواء صحيا أو ماديا.

