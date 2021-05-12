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ننشر أسعار كحك العيد والبسكويت في الأسواق

الأربعاء 12/مايو/2021 - 03:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهدات أسعار كحك العيد والبسكويت استقرارًا في الأسواق بختلف الأنواع، ونقدم لكم فيما يلي قائمة بأسعار ننشر كحك العيد والبسكويت في الأسواق.

متوسط أسعا عبوات كحك العيد المشكل

1 كجم تتراوح 80-110 جنيها.

1.5 كجم تتراوح بين 120-150 جنيها.

عبوة 2 كجم 150-220 جنيها.

عبوة 4 كجم 300-500 جنيها.

متوسط أسعار كحك العيد

الكحك السادة 75-100 جنيه.

الكحك الملبن 80-105 جنيهات.

للكحك العجمية 80 – 105 جنيها.

الكحك العين جمل 110-150 جنيها.

الكحك الفستق 115-160 جنيها.


أسعار بسكويت العيد

البسكويت السادة 60-90 جنيها.

البسكويت البرتقال 70-100 جنيه.

البسكويت الجوز هند 70 – 110 جنيها.

البسكويت الشيكولاتة 70 – 110 جنيها.

الكوكيز الشيكولاتة 60-95 جنيها.

متوسط أسعار البيتى فور

البيتى فور العادى سادة 90-120 جنيها.

البيتى فور بالشيكولاتة 100 -130 جنيها.

البيتى فور بالمكسرات 110-150 جنيها.

سابليه العادى 80-100جنيها.

السابلية المكسرات 100-140 جنيها.

متوسط أسعار الغريبة

الغريبة السادة 80-110 جنيها.

الغريبة القرفة 80-105 جنيها.

الغريبة بالمكسرات 120-150 جنيها.

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