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ننشر أسعار كحك العيد والبسكويت في الأسواق
الأربعاء 12/مايو/2021 - 03:05 م
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شهدات أسعار كحك العيد والبسكويت استقرارًا في الأسواق بختلف الأنواع، ونقدم لكم فيما يلي قائمة بأسعار ننشر كحك العيد والبسكويت في الأسواق.
متوسط أسعا عبوات كحك العيد المشكل
1 كجم تتراوح 80-110 جنيها.
1.5 كجم تتراوح بين 120-150 جنيها.
عبوة 2 كجم 150-220 جنيها.
عبوة 4 كجم 300-500 جنيها.
متوسط أسعار كحك العيد
الكحك السادة 75-100 جنيه.
الكحك الملبن 80-105 جنيهات.
للكحك العجمية 80 – 105 جنيها.
الكحك العين جمل 110-150 جنيها.
الكحك الفستق 115-160 جنيها.
أسعار بسكويت العيد
البسكويت السادة 60-90 جنيها.
البسكويت البرتقال 70-100 جنيه.
البسكويت الجوز هند 70 – 110 جنيها.
البسكويت الشيكولاتة 70 – 110 جنيها.
الكوكيز الشيكولاتة 60-95 جنيها.
متوسط أسعار البيتى فور
البيتى فور العادى سادة 90-120 جنيها.
البيتى فور بالشيكولاتة 100 -130 جنيها.
البيتى فور بالمكسرات 110-150 جنيها.
سابليه العادى 80-100جنيها.
السابلية المكسرات 100-140 جنيها.
متوسط أسعار الغريبة
الغريبة السادة 80-110 جنيها.
الغريبة القرفة 80-105 جنيها.
الغريبة بالمكسرات 120-150 جنيها.
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