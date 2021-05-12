ننشر أسعار كحك العيد والبسكويت في الأسواق

شهدات أسعار كحك العيد والبسكويت استقرارًا في الأسواق بختلف الأنواع، ونقدم لكم فيما يلي قائمة بأسعار ننشر كحك العيد والبسكويت في الأسواق.





متوسط أسعا عبوات كحك العيد المشكل





1 كجم تتراوح 80-110 جنيها.





1.5 كجم تتراوح بين 120-150 جنيها.





عبوة 2 كجم 150-220 جنيها.





عبوة 4 كجم 300-500 جنيها.





متوسط أسعار كحك العيد





الكحك السادة 75-100 جنيه.





الكحك الملبن 80-105 جنيهات.





للكحك العجمية 80 – 105 جنيها.





الكحك العين جمل 110-150 جنيها.





الكحك الفستق 115-160 جنيها.









أسعار بسكويت العيد





البسكويت السادة 60-90 جنيها.





البسكويت البرتقال 70-100 جنيه.





البسكويت الجوز هند 70 – 110 جنيها.





البسكويت الشيكولاتة 70 – 110 جنيها.





الكوكيز الشيكولاتة 60-95 جنيها.





متوسط أسعار البيتى فور





البيتى فور العادى سادة 90-120 جنيها.





البيتى فور بالشيكولاتة 100 -130 جنيها.





البيتى فور بالمكسرات 110-150 جنيها.





سابليه العادى 80-100جنيها.





السابلية المكسرات 100-140 جنيها.





متوسط أسعار الغريبة





الغريبة السادة 80-110 جنيها.





الغريبة القرفة 80-105 جنيها.



