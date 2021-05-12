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علي جمعة: باستقرار الأسرة يشعر الإنسان بالانتماء لأهله ومجتمعه ووطنه (فيديو)

الأربعاء 12/مايو/2021 - 03:14 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن استقرار الأسرة وهي الوحدة الأولى للمجتمع تشعر الإنسان بالانتماء لأهله ومجتمعه ووطنه، ولها شأن عظيم.

وقال "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "مصر أرض الصالحين" على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، إن الله سبحانه وتعالى يقول: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ، واحِدَةٍ، وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ونِسَاءً واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا".

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- كان يحب الأسرة فيقول: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله"، وكان في مهنة أهله، - أي يده مع يد أهله في العمل-.

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