السيطرة على حريق في منزلين بدشنا في قنا

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدينة بقنا، على حريق نشب في منزلين بقرية أبومناع، في مركز دشنا، في محافظة قنا.

وتلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا، يفيد نشوب حريق نشب في منزلين بقرية أبومناع، في مركز دشنا، في محافظة قنا.

وعلى الفور قامت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ3 سيارات، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة دون خسائر في الأرواح.

