يقدم موقع "لافام" في السطور التالية، طريقة سهلة وسريعة لعمل كحك العيد في المنزل، بمجهود بسيط، حيث يعتبر كحك العيد والبسكويت من المأكولات الشهيرة خلال عيد الفطر المبارك.





طريقة عمل كحك العيد





مقادير كحك العيد





كيلو دقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

كوب ماء دافئ.

2 و 1/2 كوب من السمن.

ملعقة كبيرة من السمسم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح .





مقادير عجمية كعك العيد





ثلاث ملاعق كبيرة من السمن.

نصف ملعقة صغيرة من ريحة الكحك.

ملعقة صغيرة من السمسم المحمص .

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من عسل الأبيض.





طريقة عمل كحك العيد





يجب تسخين السمن في وعاء ووضعه على النار، حتى يذوب، ثم إضافة الدقيق مع التقليب حتى يتحول الدقيق للون الأصفر مع إضافة السمسم وريحة الكحك مع التقليب، ثم رفع الوعاء من على النار.





كما يجب بعد ذلك إضافة العسل تدريجيا على المزيج مع التقليب، ثم وضع الوعاء على النار مع التقليب جيدا للحصول على قوام عجينة، ثم رفع الوعاء من على النار وتركه حتى يبرد .

يجب وضع الدقيق والملح فى وعاء، ثم إضافة السمسم، وتسخين في وعاء أخر، حتى تذوب، ثم صب السمن على الدقيق مع التقليب، وعندما يبرد السمن، يجب فرك المزيج باليد، وتقليب الخميرة والسكر في ماء الدافئ، ثم إضافتها على العجينة مع التقليب.



