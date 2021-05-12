Advertisements

طريقة سهلة وسريعة لعمل كحك العيد في المنزل

الأربعاء 12/مايو/2021 - 03:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
يقدم موقع "لافام" في السطور التالية، طريقة سهلة وسريعة لعمل كحك العيد في المنزل، بمجهود بسيط، حيث يعتبر كحك العيد والبسكويت من المأكولات الشهيرة خلال عيد الفطر المبارك. 

طريقة عمل كحك العيد

مقادير كحك العيد

كيلو دقيق.
ملعقة صغيرة من الخميرة.
ملعقة كبيرة من السكر البودرة.
كوب ماء دافئ.
2 و 1/2 كوب من السمن.
ملعقة كبيرة من السمسم.
ربع  ملعقة صغيرة من الملح .

مقادير عجمية كعك العيد

ثلاث ملاعق كبيرة من السمن.
نصف ملعقة صغيرة من ريحة الكحك.
ملعقة صغيرة من السمسم المحمص .
2 ملعقة كبيرة من الدقيق.
كوب من عسل الأبيض.

طريقة عمل كحك العيد

يجب تسخين السمن في وعاء ووضعه على النار، حتى يذوب، ثم إضافة الدقيق مع التقليب حتى يتحول الدقيق للون الأصفر مع إضافة السمسم وريحة الكحك مع التقليب، ثم رفع الوعاء من على النار.

كما يجب بعد ذلك إضافة العسل تدريجيا على المزيج مع التقليب، ثم وضع  الوعاء على النار مع التقليب جيدا للحصول على قوام عجينة، ثم رفع الوعاء من على النار وتركه حتى يبرد .
 
يجب وضع الدقيق والملح فى وعاء، ثم إضافة السمسم، وتسخين في وعاء أخر، حتى تذوب، ثم صب السمن على الدقيق مع التقليب، وعندما يبرد السمن، يجب فرك المزيج باليد، وتقليب الخميرة والسكر في ماء الدافئ، ثم إضافتها على العجينة مع التقليب.

ثم تترك العجينة للتخمير لمدة ساعة، ثم تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة، متساوية الحجم، ثم وضع فى كل كرة عجمية، ونقش الكحك ثم وضعه في الصاج، وتسويته.

أخبار تهمك

شاهد.. لحظة إطلاق موجة كبيرة من الصواريخ من قطاع غزة تجاه تل أبيب

منذ حوالي 18 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ يوم

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يومين

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 13 ساعة

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ يوم

الزمالك يحسم موقفه من إقالة كارتيرون

منذ ساعة و 19 دقيقة

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

منذ حوالي 22 ساعة

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يومين

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. جيش الاحتلال يغتال قياديين في حركة حماس

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

02:18 ص

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

11:50 ص

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

10:41 ص

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

07:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق