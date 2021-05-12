أفغانستان: طالبان تستولى على منطقة قريبة من العاصمة كابول

أفادت وكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء، بأن حركة طالبان استولت على منطقة تبعد حوالى 40 كيلومترًا من العاصمة كابول كانت تسيطر عليها القوات الحكومية الأفغانية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية طارق عريان، إن "قوات الامن والدفاع نفذت انسحاباً تكتيكاً من مقر الشرطة في منطقة نيرخ" في ولاية ورداك. من جانبه، قال ذبيح الله مجاهد الناطق باسم طالبان إن المسلحين استولوا على المنطقة أمس الثلاثاء.

وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية، أنها ستشن هجومًا من أجل استعادة السيطرة على المنطقة.

ومنذ سنوات طويلة، يسيطر مقاتلو طالبان، على مساحات شاسعة من ولايتي لوغار وورداك المجاورة التي شكلت نقطة انطلاق استراتيجية للمسلحين الذين يسعون لدخول كابول.