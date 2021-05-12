ضغط رهيب على كارتيرون.. مطالب بمشاركة الجزيري مع الزمالك

يتعرض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لضغوطات من جانب جهاز الكرة، من أجل منح الفرصة للمحترف التونسي سيف الدين الجزيري، خلال الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد تعاقد مع سيف الدين الجزيري على سبيل الإعارة من صفوف المقاولون العرب حتى نهاية الموسم مقابل 8 ملايين جنيه، وهناك بند يسمح للقلعة البيضاء بشراء الدولي التونسي حال دفع الفارس الأبيض 12 مليون جنيه لضم اللاعب.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن إدارة الزمالك طلبت من كارتيرون منح الفرصة لسيف الدين الجزيري من أجل الحكم على مستواه الفني فى المباريات.

وتابع المصدر، أن كارتيرون أبلغ إدارة الزمالك أن الجزيري لا يؤدي بشكل جيد فى التدريبات الجماعية، وأنه ينتظر منه الكثير لتقديمه خلال المواجهات المقبلة فى الدوري.