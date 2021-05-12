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موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأربعاء 12/مايو/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
احمد عصام
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يلتقي فريق ليفربول، مع نظيره مانشستر يونايتد، يوم الخميس 13 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وستقام المباراة بين مانشستر يونايتد وليفربول في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


وحقق ليفربول الفوز في الجولة الماضية على حساب ساوثهامبتون، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد.

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