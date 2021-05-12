تعرف على قصة أغنية "يا ليلة العيد" للفنانة الراحلة أم كلثوم وكلماتها

تعتبر أغنية "يا ليلة العيد" للفنانة الكبيرة الراحلة أم كلثوم، من أشعر أغاني العيد، حيث مرة على غنائها أكثر من 77 عامًا، وفيما يا نقدم لقصة هذه الإغنية.





قصة أغنية "يا ليلة العيد"





فى آخر يوم من رمضان عام 1363 هـ الموافق عام 1944ميلادية أحيت المطربة أم كلثوم حفلا ساهرا بحديقة النادى الأهلى بالجزيرة بمناسبة ليلة العيد.





قدمت أم كلثوم عدة وصلات غنائية فى الحفل، بدأتها بأغنية "ذكرياتى" وتبعتها أغنية "رق الحبيب".

وفى الوصلة الثانية غنت أغنية "ياليلة العيد " قدم أم كلثوم للغناء فى الحفل المذيع حافظ بك عبد الوهاب ومعه الإذاعى الكبير على خليل ، وما إن بدأت أم كلثوم تشدو بمطلع طقطوقة يا ليلة العيد حتى دخل الملك فاروق ملك مصر والسودان فى ذلك الوقت قاعة الحفل، وهتف الحضور بحياة الملك.





وتوقفت أم كلثوم عن الغناء إلى أن جلس الملك ثم أذن لها بالغناء.





وكما نشرت مجلة المصور عام 1944 أبدعت أم كلثوم وتسلطنت حتى أنها قدمت الأغنية ومدتها 4 دقائق فى 38 دقيقة و16 ثانية وسط هتافات مدوية من الجمهور احتفالا بالملك.





الأغنية التى سميت طقطوقة ياليلة العيد كانت جزءا من أغنيات فيلم "دنانير "الذى عرض عام 1939 وفضلت أم كلثوم غنائها منفردا إلا أنها فى هذا الحفل استبدلت بعض كلمات الأغنية بكلمات فيها مجاملة للملك ومنها إنها قالت "يانيلنا ميتك سكر وزرعك فى الغيطان نور .. يعيش فاروق ويتهنى ونحيى له ليالى العيد "، وفى نهاية الحفل أنعم الملك على أم كلثوم بوسام الكمال تقديرا لإعجابه بصوتها.





ولأغنية ياليلة العيد قصة غريبة خاصة، أنه شارك فى كتابتها شاعران عظيمان هما بيرم التونسى وأحمد رامى، إلا أن الحقيقة أن صاحب فكرة الأغنية هى أم كلثوم التى سمعت صاحب أحد الحوانيت يقول ياليلة العيد أنستينا، فطلبت من بيرم كتابة أغنية بنفس المطلع وبعد أن كتب أول كوبليه منها وبدأ زكريا أحمد تلحينها وقع بيرم فريسة المرض فأكمل أحمد رامى كتابتها لتغنيها أم كلثوم فى حفل النادي الأهلى بعد أن لحنها رياض السنباطى.





امتعت الحاضرين وافتتحت مطلع الطقطوقة وقالت:" الليلة عيد عز وتمجيد .. ليك يامليك، وسعد الملك فاروق بالاغنية"، وبعد أن فرغت الست من الغناء صعد الصحفى مصطفى أمين المسرح واعلن عن منح جلالة الملك وسام الكمال لأم كلثوم، وانهت الحفل يومها فى الرابعة صباحا .





حققت أغنية ياليلة العيد إيرادات قدرها ألف جنيه استقطع منها 200 جنيه مصروفات للفرقة الموسيقية، وتبرعت أم كلثوم بدخلها الى مشروع خيرى فى يوم المستشفيات.





كلمات أغنية يا ليلة العيد





ياليلة العيد أنستينا .. وجددت الامل فينا .. ياليلة العيد

هلالك هل لعنينا .. فرحناله وغنينا

وقلنا السعد حايجينا .. على قدومك .. ياليلة العيد

جمعت الانس عالخلان .. ودار الكاس ع الندمان

وغنى الطير ع الاغصان .. يحيى الفجر ليلة العيد

حبيبى مركبة تجرى .. وروحى فى النسيم تسرى

قولوله ياجميل بدرى .. حرام النوم فى ليلة العيد

يانور العين ياغالى .. ياشاغل مهجتى وغالى

تعالى اعطف على حالى .. وهنى القلب بليلة العيد

يادجلة ميتك عنبر.. وزرعك فى الغيطان نور

يعيش فاروق ويتهنى .. ونحيى لهم ليلة العيد