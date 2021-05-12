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جلسة طارئة جديدة لمجلس الأمن حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين

الأربعاء 12/مايو/2021 - 03:31 م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
وكالات
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قالت مصادر إعلامية، إن مجلس الأمن سيعقد جلسة طارئة جديدة اليوم الأربعاء، حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

 

وشن الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

 

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.

 

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

 

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