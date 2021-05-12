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التضخم في فرنسا يرتفع 1.2 % خلال أبريل
الأربعاء 12/مايو/2021 - 03:00 م
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أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الفرنسي اليوم أن التضخم وصل في أبريل إلى أعلى مستوى له في 14 شهرا إلا أن المعدل جاء دون التقدير الأولي.
وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين إلى 1.2% في أبريل مقابل 1.1% في مارس. وكان التقدير الأولي أشار إلى ارتفاع التضخم بـ 1.3%. ومع ذلك فإن المعدل هو الأعلى منذ فبراير من 2020 عندما كان 1.4%.
وأظهرت البيانات أن تضخم أسعار الطاقة ارتفع إلى 8.8% من 4.7% وأن التضخم في تكلفة الخدمات تسارع بشكل طفيف إلى 1.2% مقابل 1.1%. وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% مقابل ارتفاع بـ 0.6% في مارس.
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