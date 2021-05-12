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جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل منافسات اليوم الأربعاء

الأربعاء 12/مايو/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات اليوم الأربعاء 12 مايو.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 77 نقطة من أصل 35 مباراة خاضها حتى الآن في المسابقة.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني:
1 ــ أتلتيكو مدريد ــ 77 نقطة
2 – ريال مدريد – 75 نقطة
3 – برشلونة – 75 نقطة
4 – إشبيلية – 71 نقطة
5 – ريال سوسيداد – 56 نقطة
6 – ريال بيتيس _ 54 نقطة
7 – فياريال – 52 نقطة
8 ـــ سيلتا فيغو ـــ 47 نقطة
9 – أتلتيك بلباو – 46 نقطة
10 – غرناطة ـــ 45 نقطة
11 – أوساسونا _ 44 نقطة
12 – قادش ـــ 43 نقطة
13 – ليفانتي ــ 40 نقطة
14 ــ فالنسيا ـــ 39 نقطة
15- ديبورتيفو ألافيس – 35 نقطة
16 – خيتافي – 34 نقطة
17- بلد الوليد _ 31نقطة
18 – هويسكا – 30 نقطة
19- إلتشي – 30 نقطة
20 – إيبار – 29 نقطة

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