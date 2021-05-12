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موعد مباراة إنتر ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي اليوم الأربعاء

الأربعاء 12/مايو/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق إنتر ميلان لمواجهة نظيره روما اليوم الأربعاء 12 مايو ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق إنتر ميلان ضد نظيره روما اليوم في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق إنتر ميلان ضد نظيره روما اليوم في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة "بي إن سبورتس".

ويحتل فريق إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 85 نقطة بينما يتواجد فريق روما في المركز السابع برصيد 58 نقطة.

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