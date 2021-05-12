صراع اللقب.. موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني

يستعد فريق أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره ريال سوسيداد اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.





وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره ريال سوسيداد اليوم في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.





وستذاع مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره ريال سوسيداد اليوم في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "بي إن سبورتس".





ويحتل فريق أتلتيكو مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 77 نقطة بينما يتواجد ريال سوسيداد في المركز الخامس برصيد 56 نقطة.



