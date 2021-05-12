التليفزيون الإيراني: أحمدي نجاد يقرر خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن التليفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السابق أحمدي نجاد، قرر خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقًا لقناة العربية.

ويذكر أن أحمدي نجاد (64 عاما)، شغل منصب الرئيس لولايتين (2005-2013)، وهو العدد الأقصى من الولايات المتتالية المتاحة دستوريا.

وتقدم بترشيحه مجددًا في انتخابات عام 2017، لكن مجلس صيانة الدستور لم يصادق عليه.

وقد أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، بدء عملية تسجيل الترشيحات لعملية الاقتراع لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني.





وتمتد مهلة التسجيل حتى السبت، على أن يليها رفع الأسماء إلى مجلس صيانة الدستور الذي تعود له صلاحية المصادقة على الترشيحات.