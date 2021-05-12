Advertisements

التليفزيون الإيراني: أحمدي نجاد يقرر خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

الأربعاء 12/مايو/2021 - 03:40 م
إيران
إيران
وكالات
Advertisements

أعلن التليفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السابق أحمدي نجاد، قرر خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقًا لقناة العربية.

 

ويذكر أن أحمدي نجاد (64 عاما)، شغل منصب الرئيس لولايتين (2005-2013)، وهو العدد الأقصى من الولايات المتتالية المتاحة دستوريا.

 

وتقدم بترشيحه مجددًا في انتخابات عام 2017، لكن مجلس صيانة الدستور لم يصادق عليه.

 

وقد أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، بدء عملية تسجيل الترشيحات لعملية الاقتراع لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني.


وتمتد مهلة التسجيل حتى السبت، على أن يليها رفع الأسماء إلى مجلس صيانة الدستور الذي تعود له صلاحية المصادقة على الترشيحات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ايران انتخابات الرئاسة الانتخابات الايرانية أحمدي نجاد

أخبار تهمك

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من إقالة كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. جيش الاحتلال يغتال قياديين في حركة حماس

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يومين

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ يوم

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

منذ حوالي 19 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يومين

يخرج للنور يونيو المقبل.. أحدث تطورات تصنيع لقاح "سينوفاك فاكسيرا" في مصر

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

انقسام الإصلاحيين في إيران بعد تحذير خاتمي من مقاطعة انتخابات البرلمان 2020

مجلس النواب الجزائري يصادق بالأغلبية على مشروعي قانوني الانتخابات والسلطة المستقلة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

02:18 ص

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

11:50 ص

يخرج للنور يونيو المقبل.. أحدث تطورات تصنيع لقاح "سينوفاك فاكسيرا" في مصر

02:30 م

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

10:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق