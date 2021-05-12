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شادي شامل يطرح إعلان تشويقي لـ "يا معود قلبي"

الأربعاء 12/مايو/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
كريم هاشم
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نشر المطرب شادي شامل علي قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير (يتويوب) الإعلان الرسمي التشويقي للكليب الجديد "يا معود قلبي"والذي سيظهر للنور بعد عيد الفطر مباشرة، وهو من إخراجه، وتم تصويره في كوبا وزينزبار علي مدار 10 أيام، مع مدير التصوير الكوبي تشارلي، والإغنية من كلمات الشاعر تامر حسين وتوزيع مهاب سامي ومهندس الصوت محمد صقر والحان شادي، وأستعان فيها بعازفين من 3 دول وهي مصر وصربيا والجزائر، منهم عازف الاكورديون الصربي العالمي Borko Radivojevic، بتسجيل آلات النفخ كلها منها ترومبيت والآلات النحاسية من خلال 10 عازفين وأشرف عليهم Marko Marković بالإضافة إلي عزف الطبلة الجزائري، وأخيرا تسجيل الجيتار مع احمد حسين، كما تم تصوير البوسترات الرسمية للكليب في دبي. 
وأكد شادي"كنت أحاول أن أبحث عن الإختلاف فالجديد الذي سأعود به إلي الجمهور بعد سنوات من الغياب، حاولت خلالها البحث عن هوية موسيقي جديدة وكلمات مختلفة وشكل غير عادي، سواء بالبحث عن طريق الإنترنت أو الإستماع إلي موسيقات مختلفة غير متادولة، بل وأحيانا بالسفر إلي العديد من الدول ولقاء عدد من الموسيقيين فيها ومعرفة الجديد الذي يقدمونه، وعلي الرغم من أن رحلة البحث استمرت لسنوات ولكن اتمني أن يعجب الجمهور بالسنجل الجديد " يا معود قلبي". 
وأضاف " لقد عملنا علي تسجيل الموسيقي فقط لمدة 3 سنوات كاملة، هذه الأغنية بدأت حكايتها معي منذ عام 1998، كانت التيمة الموسيقية الخاصة بها دائما في عقلي، وحاولت أكتب بعض الكلمات عليها ومن ثم مر الوقت، إلي أن تقابلت مع الشاعر تامر حسين وتناقشت معه وسمع الموسيقي التي توصلت إليها وأعجب بها وأكملنا المشروع".

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