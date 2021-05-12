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نمو الاقتصاد البريطاني 2.1% نسبة النمو في مارس

الأربعاء 12/مايو/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
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كشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن اقتصاد بريطانيا نما بوتيرة فاقت التوقعات بلغت 2.1 بالمئة في مارس مقارنة مع فبراير، ليكتسب زخما لما يُعتقد أنه سيكون تعافيا قويا هذا العام بعد هبوط شديد بسبب فيروس كورونا في 2020.

وقاد النمو قطاع التجزئة وإعادة فتح المدارس وقطاع التشييد، إذ بدأت البلاد في الخروج من إجراءات الإغلاق بها في فصل الشتاء المرتبطة بكوفيد-19.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز نموا شهريا 1.3 بالمئة.

وفي أول ثلاثة أشهر من 2021، حين خضعت البلاد لإجراءات عزل للمرة الثالثة بسبب الفيروس، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 1.5 بالمئة، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني، وهو ما يتفق مع توقعات بنك إنجلترا المركزي.

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