في أول أيام الاجازة.. "الزراعة" تواصل العمل بغرفة العمليات المركزية لحماية الأراضي

تواصل عرفة العمليات المركزية التي شكلتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالادارة المركزية لحماية الأراضي، أعمالها، منذ صباح اليوم، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لرصد اي حالات للتعدي على الاراضي الزراعية، والتعامل معها وازالتها في المهد، وذلك بالتنسيق مع اجهزة الحكم المحلي وجهاز الشرطة.









وقال الدكتور انور عيسى رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضي، انه تم الربط بين غرفة العمليات المركزية، والغرف العامة والفرعية بمديريات الزراعة والادارات الزراعية، لرصد اي حالات للتعدي على الرقعة الزراعية، واتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل معها على الفور، لافتا الى انه يتم ايضا تلقى بلاغات وشكاوى المواطنين في هذا الشأن على مدار الساعة، ويتم التعامل بحزم وجدية وتنفيذ الازالة بالتنسيق مع اجهزة الشرطة والتنمية المحلية.





وأشار رئيس الادارة المركزية لحماية الاراضي، الى انه تم الغاء الراحات والعمل بنظام النوبتجيات لمهندسي الحماية، طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وفقا لتكليفات رسمية صادرة من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن، حيث تم التأكيد على المرور الدوري والمستمر لمشرفي الاحواض، على الزمامات والمتابعة لأي حالة تعدي على الارض الزراعية، لازالتها في المهد، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.







