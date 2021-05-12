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تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل مواجهات الجولة المقبلة

الأربعاء 12/مايو/2021 - 03:50 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما استطاع خطف التعادل أمام نظيره النادي الأهلي فى اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز أول أمس.

بينما يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق إنبي ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز ويرغب فى تحقيق الثلاث نقاط خاصة أن الأهلي سيلعب فى بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل مواجهات الجولة المقبلة
1- الزمالك 45 نقطة.
2- الأهلي 41 نقطة.
3- بيراميدز 34 نقطة.
4- المصري 33 نقطة.
5- سموحة 31 نقطة.
6- سيراميكا كليوباترا 30 نقطة.
7- الاتحاد السكندري 30 نقطة.
8- غزل المحلة 30 نقطة.
9- إنبي 28 نقطة.
10- مصر المقاصة 27 نقطة.
11- طلائع الجيش 26 نقطة.
12- الجونة 26 نقطة.
13- الإسماعيلي 23 نقطة.
14- المقاولون العرب 21 نقطة.
15 - أسوان 21 نقطة.
16- البنك الأهلي 18 نقطة.
17- وادي دجلة 16 نقطة.
18- الإنتاج الحربي 13 نقطة.

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