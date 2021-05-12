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ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة

الأربعاء 12/مايو/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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تصدر أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا والمعار من النادي الأهلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعدما استطاع تسجيل هدفين فى مرمي بيراميدز ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وينافس ريان كل من أحمد سمير لاعب طلائع الجيش وعمر كمال لاعب المصري بنفس عدد الاهداف.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة

1- أحمد ياسر ريان، لاعب سيراميكا كليوباترا، 10 أهداف.
2- عمر كمال، لاعب المصري، 10 أهداف
3- أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، 10 أهداف.
4- أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك 10 أهداف.
5- محمد شريف، لاعب الأهلي، 9 أهداف.
6- عمرو جمال، لاعب طلائع الجيش، 9 أهداف.
7- حسام حسن، لاعب سموحة، 9 أهداف.
8- يوسف أوباما، لاعب الزمالك، 8 أهداف.
9- رزاق سيسيه، لاعب الاتحاد السكندري، 7 أهداف.
10- رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، 7 أهداف.

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