Advertisements

نصائح مهمة لتصبحي موظفة مثالية.. اعرفيها

الأربعاء 12/مايو/2021 - 03:51 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
نجد أشخاص في العمل يقتربون من المدير ولا يمكن للمدير أن يستغنى عنهم ويعتبرهم جزءا هام من الشركة، فتتسائلين ما السبب؟، لذا عليك اتباع الخطوات التالية لتصبحين موظفة مثالية:

قومي بالأعمال المهمة وليس الأعمال السهلة

لا تكتفِي بالقيام بالمهام العادية، ابحثي في الأمور المهمة والحاسمة في نجاح الشركة، وحاولي أن تكوني الشخص الوحيد الذي يتقنها.

ابذلي مجهودًا إضافيًا

عليك أن تكوني من القلة الذين يبادرون بابتكار أفكار إبداعية، وتحمل مسؤوليات جديدة غير مطلوبة منهم، ليصعب الاستغناء عنك.

اعملي على نجاح مديرك

ولتقومي بهذه الخطوة عليك أن تحددي ما يحتاجه مديرك منك، وأن تحاولي استيعاب الأهداف والأرقام والمشاريع والمتطلبات التي هي من مسؤولية مديرك؛ عندها ستتمكنين من تحديد الأعمال التي ستساعده في إنجاز أعماله، وستسهم في زيادة دخل الشركة.

لا تكوني سلبية

حاولي أن تقومي بالتأثير في بيئة العمل على نحو إيجابي، وأن تبدو عليك علامات البشاشة والرضا.العمل

أخبار تهمك

الزمالك يحسم موقفه من إقالة كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يومين

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ يوم

يخرج للنور يونيو المقبل.. أحدث تطورات تصنيع لقاح "سينوفاك فاكسيرا" في مصر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. جيش الاحتلال يغتال قياديين في حركة حماس

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يومين

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ يوم

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

02:18 ص

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

11:50 ص

يخرج للنور يونيو المقبل.. أحدث تطورات تصنيع لقاح "سينوفاك فاكسيرا" في مصر

02:30 م

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

10:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق