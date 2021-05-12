نصائح مهمة لتصبحي موظفة مثالية.. اعرفيها

نجد أشخاص في العمل يقتربون من المدير ولا يمكن للمدير أن يستغنى عنهم ويعتبرهم جزءا هام من الشركة، فتتسائلين ما السبب؟، لذا عليك اتباع الخطوات التالية لتصبحين موظفة مثالية:





قومي بالأعمال المهمة وليس الأعمال السهلة





لا تكتفِي بالقيام بالمهام العادية، ابحثي في الأمور المهمة والحاسمة في نجاح الشركة، وحاولي أن تكوني الشخص الوحيد الذي يتقنها.





ابذلي مجهودًا إضافيًا





عليك أن تكوني من القلة الذين يبادرون بابتكار أفكار إبداعية، وتحمل مسؤوليات جديدة غير مطلوبة منهم، ليصعب الاستغناء عنك.





اعملي على نجاح مديرك





ولتقومي بهذه الخطوة عليك أن تحددي ما يحتاجه مديرك منك، وأن تحاولي استيعاب الأهداف والأرقام والمشاريع والمتطلبات التي هي من مسؤولية مديرك؛ عندها ستتمكنين من تحديد الأعمال التي ستساعده في إنجاز أعماله، وستسهم في زيادة دخل الشركة.





لا تكوني سلبية



