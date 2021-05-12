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غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة

الأربعاء 12/مايو/2021 - 03:53 م
غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بسلسلة غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة.

 

وشن الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

           

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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