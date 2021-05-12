Advertisements

"حلاوتهم" و"ستهم".. أسماء الأطفال في مصر القديمة

الأربعاء 12/مايو/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
قال الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار، إن الأطفال فى مصر القديمة عاشوا حياة سعيدة، فكانت الأسرة تختار للإبن أو الإبنة اسمًا جميلًا يعكس ارتباطًا دينيًا وتعلقًا بعالم الآلهة والأرباب.

فأطلقوا على بعض الأبناء اسم "باك آمون" أي "خادم آمون"، وعلى الإبنة "ميريت آمون" بمعنى "محبوبة آمون"، أو كانوا يطلقون على البنات أسماء "نفرت" أي "الجميلة" أو "نفرتاري" أي "حلاوتهم" أو "حنوت سن" بمعنى "ستهم".

وكانت الأم فى الطبقات الدنيا تقوم بإرضاع أطفالها، بينما كانت تقوم بذلك المرضعات فى طبقة النبلاء والملوك، وكان للمرضعات دور كبير فى بيوت النبلاء وفى قصور الملوك. وحصلن على كل تقدير من أهل تلك البيوت وذلك طبقًا لما رصدته المرشدة السياحية ميرنا محمد فى دراسة لها

وتشير المرشدة السياحية ميرنا محمد إلى أن الأمهات فى مصر القديمة كن تحمين أطفالهن من الحسد والأمراض باستخدام التعاويذ والرقى السحرية والتمائم ووضعها حول رقبة الطفل لدفع الحسد ولدرء الأمراض عنه، فضلًا عن وجود عددًا من الربات الحاميات للأطفال، أمثال تاورت وحقات.

حيث كانت الأمهات تعول عليهن كثيرًا لحماية أطفالهن، وتم تصوير الأطفال من الذكور والإناث عراة يضعون أصابعهم فى أفواههم ربما طلبًا للرضاعة أو للتعبير عن طفولتهم. وكان يتم تصوير الطفل واقفًا إلى جوار والده والبنت جاثية على ركبتيها أو واقفة، وكان يتم تصوير الأم تُرضع طفلها أو تمشط شعر طفلتها. وحرص الآباء على صحة ونظافة ووقاية أبدان أطفالهم من الأمراض.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر الطفولة في مصر القديمة السياحة والاثار السياحة الاثار

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يومين

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ يوم

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ يوم

برشلونة يحصل على توقيع صفقة المُنقذ بنجاح

منذ 34 دقيقة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يومين

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 8 ساعات

يخرج للنور يونيو المقبل.. أحدث تطورات تصنيع لقاح "سينوفاك فاكسيرا" في مصر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

منذ يوم

موسيماني يحسم قراره النهائي بشأن احتراف نجم الأهلي

منذ 39 دقيقة

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد لـ 4 سنوات

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

فوائد عظيمة للرضاعة الطبيعية.. تعرفي عليها

مفيد فوزي يوجه رسالة للأمهات بشأن اختطاف الأطفال

"الصحة": طرحنا مليون علبة لبن أطفال بالأسواق

نصائح للأمهات.. تعرفي على طرق العناية بالطفل في الطقس السيء

في اليوم العالمي للموظفين.. تعرف على أوائل الموظفين بمصر القديمة

الزواج في مصر القديمة... علاقة مقدسة عناصرها الإنجاب والتربية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد لـ 4 سنوات

04:45 م

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

02:18 ص

برشلونة يحصل على توقيع صفقة المُنقذ بنجاح

04:35 م

يخرج للنور يونيو المقبل.. أحدث تطورات تصنيع لقاح "سينوفاك فاكسيرا" في مصر

02:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق