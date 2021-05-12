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4.6 مليار دولار واردات مصر من الاتحاد الأوروبى بالربع الأول

الأربعاء 12/مايو/2021 - 04:38 م
بوابة الفجر
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شهدت الصادرات المصرية الغير بترولية ارتفاعا فى الفترة من (يناير- مارس) 2021 حيث بلغت نحو 7.438 مليار دولار مقابل قيمة قدرها 6.990 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي 2021

بينما بلغت الواردات المصرية خلال الفترة من (يناير- مارس) ٢٠٢١ قيمة قدرها 16.991مليار دولار خلال الربع الأول من 2021، وجاءت واردات مصر من دول الاتحاد الأوروبي لتشكل الرقم الأكبر لتبلغ 4.600 مليار دولار، وفق تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية

وسجلت الصادرات للدول العربية قيمة بلغت 2.295 مليار دولار وجاءت الواردات لتسجل 1.602 مليار دولار، وسجلت الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية قيمة بلغت 498 مليون دولار وجاءت الواردات لتسجل 1.495 مليار دولار.

وحققت الصادرات لأفريقيا بدون الدول العربية 368 مليون دولار وجاءت الواردات لتسجل 160 مليون دولار، وسجلت الصادرات للصين الشعبية قيمة بلغت 179 مليون دولار وجاءت الواردات لتسجل 3.145 مليار دولار.

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