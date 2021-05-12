سفير البحرين بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصري بعيد الفطر









هنأ هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصري الشقيق بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على البلدين الشقيقين مصر والسعودية، الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.



