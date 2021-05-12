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سفير البحرين بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصري بعيد الفطر

الأربعاء 12/مايو/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
عمرو سمير
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هنأ هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصري الشقيق بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على البلدين الشقيقين مصر والسعودية، الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

وكتب الجودر، عبر حسابه على تويتر: "يسرني أن أتقدم بأسمى آيات التهنئة وأطيب الأمنيات لجمهورية مصر العربية الشقيقة .. قيادةً وحكومةً وشعباً بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .. داعياً المولى العلي القدير فى هذه الأيام المبهجة أن يحفظ لمصر أمنها وأمانها واستقرارها .. وأن يعيده بالخير واليمن والبركات وكل عام وأنتم بخير".

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عيد الفطر المبارك 2021 سفير البحرين الرئيس السيسي

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