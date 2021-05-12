ميناء دمياط يتداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة

ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة و6095 شاحنة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغت الحاويات الواردة 402 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 2565 حاوية مكافئة.





وأوضح المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم الأربعاء - أن قطارين بحمولة إجمالية 2628 طن قمح غادرا الميناء متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 180 ألفا و472 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 80 ألفا و732 طنا.





وأضاف المركز أن صادرات البضائع العامة بلغت 16.7 ألف طن، شملت 5.3 ألف طن ملح، 9.6 ألف طن فوسفات، و1.8 ألف طن كسب صويا، كما بلغت الواردات 38 ألفا و29 طن بضائع عامة تضمنت 5.9 ألف طن حديد، 4069 طن حديد لفات، 4 آلاف و697 طن زيت طعام، 1744 طن خشب زان، 11 ألفا و460 طن قمح، 4.6 ألف طن ذرة، 4 آلاف طن كلوريد ايثلين، و5 آلاف و154 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1559 طنا.





وأشار إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 606 حاويات مكافئة تحتوي على خضراوات، وحاصلات زراعية وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، السعودية، مالطا، سلوفينيا، إيطاليا، اليونان، ألمانيا، بنجلاديش، هولندا، الصين، كرواتيا، أمريكا، سنغافورة، وسلوفينيا .