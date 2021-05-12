بالصور.. الإعلامية منى العمدة في أحدث جلسة تصوير

خضعت الإعلامية الدكتورة منى العمدة، لجلسة تصوير جديدة، شاركت بها جمهورها في مصر والوطن العربي عبر موقع الصور إنستجرام.

وظهرت الإعلامية في إطلالة جذابة، عبر مجموعة من الصور بأكثر من زي تميز بالأناقة والجمال من أزياء عالمية " Quiz Clothing، Femi9، MonSoon،Desigual"، مع قطع براقة من لازوردي، مما جعل السيشن اكثر روعة وسحر.

ووجهت الدكتورة مني العمدة التهنئة للجمهور بمناسبة عيد الفطر المبارك، وانهالت التعليقات من الجمهور عن جلسة التصوير، والتي وصفها أحد المتابعين بأنها لوحة فنية وليست جلسة تصوير، كما أثنى الجمهور على حسن اختيار الإعلامية للزي والقطع البراقة التي ترديها.

وتستعد الإعلامية الدكتورة مني العمدة للعودة بعد العيد على شاشة cbc حيث ينتظر المشاهد برنامجها، بسبب ما تقدمه من محتوى مختلف عن باقى البرامج.