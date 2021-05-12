أحمد سليمان: كان يجب التعامل مع شيكابالا مثل عبد الحفيظ

قال اللواء أحمد سليمان عضو إدارة نادي الزمالك، إنه يتواصل مع اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية.

وأضاف سليمان عبر برنامج " النجوم في رمضان مع ريهام سويم":" اتواصل مع إدارة الزمالك وأخرها كان بالأمس، لتحذير الإدارة من أمر من الممكن أن يضر النادي".

وعن مباراة القمة الماضية، تابع:" كنت متوقع فوز الزمالك على الأهلي في القمة 122، ولكن بعض الأخطاء الفنية أدت إلي خروج المباراة بالتعادل بين الفريفين".

وواصل:" فؤجئت بالقرارات الخارجة من اتحاد الكرة بعد المباراة، وكان لابد أن يتريث في اتخاذ القرارات، لانه بذلك أظهر الجانب السلبي للمباراة".

واردف:" كان لابد من التحقيق مع شيكابالا قبل اتخاذ القرار كما فعل مع سيد عبدالحفيظ بسبب تصريحاته ضد جهاد جريشة".