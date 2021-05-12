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أحمد سليمان: كان يجب التعامل مع شيكابالا مثل عبد الحفيظ

الأربعاء 12/مايو/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قال اللواء أحمد سليمان عضو إدارة نادي الزمالك، إنه يتواصل مع اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية.

 

وأضاف سليمان عبر برنامج " النجوم في رمضان مع ريهام سويم":" اتواصل مع إدارة الزمالك وأخرها كان بالأمس، لتحذير الإدارة من أمر من الممكن أن يضر النادي".

 

وعن مباراة القمة الماضية، تابع:" كنت متوقع فوز الزمالك على الأهلي في القمة 122، ولكن بعض الأخطاء الفنية أدت إلي خروج المباراة بالتعادل بين الفريفين".

 

وواصل:" فؤجئت بالقرارات الخارجة من اتحاد الكرة بعد المباراة، وكان لابد أن يتريث في اتخاذ القرارات، لانه بذلك أظهر الجانب السلبي للمباراة".

 

واردف:" كان لابد من التحقيق مع شيكابالا قبل اتخاذ القرار كما فعل مع سيد عبدالحفيظ بسبب تصريحاته ضد جهاد جريشة".

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