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23 % ارتفاع في صادرات مصر من الفاكهة فى فبراير

الأربعاء 12/مايو/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
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ارتفعت قيمة الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة خلال الفترة الماضية، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي الصادرات بلغت نحو147 مليون 207 ألف دولار، مقابل 119 مليون و538 ألف دولار في شهر فبراير عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 27 مليون و699 ألف دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 23.1%.

وجاءت صادرات الفواكه الطازجة ضمن الصادرات المصرية من المواد الخام والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 335 مليون و839 ألف دولار في فبراير الماضي، والتي شملت البصل الطازج بنحو 2 مليون و379 ألف دولار، والبطاطس بنحو 46 مليون و339 ألف دولار، والبرتقال الطازج بنحو 27 مليون و592 ألف دولار.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال النشرة الشهريـة لبيانات التجـارة الخارجية لشهر فبراير 2021، إن قيـمة العجــز فى الميـزان التجارى بلغت 3.34 مليار دولار خـلال شهر فبراير 2021، مقابل 3.38 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 1.2%.

وارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر فبراير 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وكان أهمهــا الملابس الجاهزة بنسبة 6%، ولدائـن بأشكالهـا الأولية بنسبة 47.7٪، وانخفضـت قيمـة الواردات بنسبة 1.6%، حيث بلغـت 6.03 مليار دولار خـلال شهر فبراير 2021 مقابل 6.13 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

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