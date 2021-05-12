معرض"بوب بورتريه" انفعالات لونية سيكولوجية للدكتورة وفاء ياديس

ينطلق الأسبوع المقبل معرض فن تشكيلى سيكولوجى جديد للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، بعنوان "بوب بورتريه" انفعالات لونية سيكولوجية وذلك على اليوتيوب.

وتمثل لوحات المعرض ٤١ حالة نفسية تعبيرية يصحبها انفعالات لونية توازى تعبيرات ملامح الوجوه بأسلوب فن البوب الجرافيكى، حيث يأتى المعرض بطريقة عرض جديدة تجمع بين المدرسة التعبيرية وأسلوب البوب فى المودرن آرت .

وتقول الفنانة التشكيلة الدكتورة وفاء ياديس، إن معارضها التشكيلية تأتى بمدرسة جديدة تسمى آرت ميتافزكس حيث تجمع بين أدوات الفن التشكيلى بمدارسه المختلفة وعلوم وفنون سيكولوجيا ميتافيزيقا الإنسان، لعمل لوحات فن تشكيلى تخاطب مراكز عقلية ونفسية للإنسان عند المشاهدة لفترات تبدأ من دقيقتين للوحة الواحدة.

جدير بالذكر أن الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس هى عضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجى بالولايات المتحدة الأمريكية، وعضو نقابة الفنانين التشكيليين بمصر ولها العديد من المعارض منذ عام ١٩٩٣، حيث تخرجت من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان وأسست مدرسة آرت ميتافزكس بعد حصولها على الدكتوراة من جامعة سيدونا بالولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠١١ .