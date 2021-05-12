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موعد مع التاريخ.. رقم مميز ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

الأربعاء 12/مايو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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سيكون النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، على موعد مع المباراة رقم 200 في مسيرته مع النادي الإنجليزي.

ويلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد على ملعب أولدترافورد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما تأجلت المباراة بسبب اقتحام جماهير اليونايتد ملعب المباراة.

وستكون مباراة مانشستر هي المباراة رقم 200 في مسيرة اللاعب المصري مع ليفربول الإنجليزي، تلك المسيرة التي كللها صلاح بالكثير من الألقاب الجماعية مع فريقه، والجوائز الفردية أيضًا.

وخلال الأربعة سنوات الماضية، ومنذ مشاركته الأولى وأهداف محمد صلاح لا تتوقف، فقد تمكن من تسجيل 123 هدفًا وصناعة 42 هدفًا، وذلك خلال 199 مباراة لعبها في كافة البطولات.


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