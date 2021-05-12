Advertisements

موسيماني يحسم قراره النهائي بشأن احتراف نجم الأهلي

الأربعاء 12/مايو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، موقفه من العرض الذي تلقاه محمد مجدي أفشة للرحيل إلى الدوري التركي في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

موسيماني يرفض التفريط في خدمات محمد مجدي أفشة

وكان محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد تلقى عرضا للاحتراف الخارجي عبر بوابة جالطة سراي التركي في الصيف المقبل.

من جانبه أبلغ المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مسؤولي النادي الأهلي بموقفه النهائي بشأن رحيل محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق في الصيف المقبل.

ورفض موسيماني بشكل نهائي التفريط في خدمات محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، باعتباره أحد الأوراق الأساسية في تشكيلته والتي لا يمكن الاستغناء عنها.

 
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيمانى الاهلي افشه

أخبار تهمك

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ يوم

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ يوم

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

منذ حوالي 5 ساعات

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يحصل على توقيع صفقة المُنقذ بنجاح

منذ 33 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يومين

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

منذ يوم

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحسم قراره النهائي بشأن احتراف نجم الأهلي

منذ 38 دقيقة

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يومين

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد لـ 4 سنوات

منذ أقل من نصف ساعة

يخرج للنور يونيو المقبل.. أحدث تطورات تصنيع لقاح "سينوفاك فاكسيرا" في مصر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

تخطيط الأهلي تضع أمام موسيماني 6 صفقات سوبر

الأهلي يدرس إعارة صالح جمعة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعليمات خاصة لـ"أفشة" قبل مواجهة الدحيل القطري في مونديال العالم للأندية

نجم الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى موسيماني

خوفًا من رحيله.. الأهلي يُعدل عقد نجم الفريق

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد لـ 4 سنوات

04:45 م

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

02:18 ص

برشلونة يحصل على توقيع صفقة المُنقذ بنجاح

04:35 م

يخرج للنور يونيو المقبل.. أحدث تطورات تصنيع لقاح "سينوفاك فاكسيرا" في مصر

02:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق