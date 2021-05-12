موسيماني يحسم قراره النهائي بشأن احتراف نجم الأهلي





حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، موقفه من العرض الذي تلقاه محمد مجدي أفشة للرحيل إلى الدوري التركي في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





موسيماني يرفض التفريط في خدمات محمد مجدي أفشة





وكان محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد تلقى عرضا للاحتراف الخارجي عبر بوابة جالطة سراي التركي في الصيف المقبل.





من جانبه أبلغ المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مسؤولي النادي الأهلي بموقفه النهائي بشأن رحيل محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق في الصيف المقبل.





ورفض موسيماني بشكل نهائي التفريط في خدمات محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، باعتباره أحد الأوراق الأساسية في تشكيلته والتي لا يمكن الاستغناء عنها.