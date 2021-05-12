Advertisements

الجمهور يُشيد بأداء لمي كتكت في "حرب أهلية "و"ملوك الجدعنة"

الأربعاء 12/مايو/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements

تألقت الفنانة الشابة لمي كتكت في الدراما الرمضانية ٢٠٢١، من خلال مشاركتها بمسلسلين "حرب اهلية" مع المخرج سامح عبد العزيز، و"ملوك الجدعنة" مع المخرج أحمد خالد موسي.

حيث استطاعت "لمى "، أن تلفت انتباه الجمهور حول أدائها وموهبتها التي أنارت الموسم الرمضاني ٢٠٢١، وجاء ذلك خلال تلقيها الكثير من تعليقات الجمهور تشيد بموهبتها عبر السوشيال ميديا، من قبل المشاهدين والفنانيين.

وتشارك لمي كتكت في سباق عيد الأضحى القادم في أحد الأفلام مع الفنان خالد الصاوي، وتُجسد دور ابنته خلاله، والفيلم من إخراج سامح عبد العزيز، ولم يفصح صناع العمل عن اسم الفيلم حتي الآن.



يذكر ان لمى كتكت من الوجوه الشابة التي سطع نجمها في الموسم الرمضاني، وثبتت نفسها امام كبار النجوم فهي خريجه المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في أكثر من عمل بمجهودها وموهبتها دون مساندة او تدخل من قبل اي شخص، فموهبتها أفسحت لها طريق النجومية.

أخبار تهمك

موسيماني يحسم قراره النهائي بشأن احتراف نجم الأهلي

منذ 43 دقيقة

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يحصل على توقيع صفقة المُنقذ بنجاح

منذ 38 دقيقة

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد لـ 4 سنوات

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يومين

يخرج للنور يونيو المقبل.. أحدث تطورات تصنيع لقاح "سينوفاك فاكسيرا" في مصر

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يومين

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

منذ يوم

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ يوم

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد لـ 4 سنوات

04:45 م

برشلونة يحصل على توقيع صفقة المُنقذ بنجاح

04:35 م

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

02:18 ص

يخرج للنور يونيو المقبل.. أحدث تطورات تصنيع لقاح "سينوفاك فاكسيرا" في مصر

02:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق