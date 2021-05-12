الجمهور يُشيد بأداء لمي كتكت في "حرب أهلية "و"ملوك الجدعنة"



تألقت الفنانة الشابة لمي كتكت في الدراما الرمضانية ٢٠٢١، من خلال مشاركتها بمسلسلين "حرب اهلية" مع المخرج سامح عبد العزيز، و"ملوك الجدعنة" مع المخرج أحمد خالد موسي.



حيث استطاعت "لمى "، أن تلفت انتباه الجمهور حول أدائها وموهبتها التي أنارت الموسم الرمضاني ٢٠٢١، وجاء ذلك خلال تلقيها الكثير من تعليقات الجمهور تشيد بموهبتها عبر السوشيال ميديا، من قبل المشاهدين والفنانيين.



وتشارك لمي كتكت في سباق عيد الأضحى القادم في أحد الأفلام مع الفنان خالد الصاوي، وتُجسد دور ابنته خلاله، والفيلم من إخراج سامح عبد العزيز، ولم يفصح صناع العمل عن اسم الفيلم حتي الآن.







يذكر ان لمى كتكت من الوجوه الشابة التي سطع نجمها في الموسم الرمضاني، وثبتت نفسها امام كبار النجوم فهي خريجه المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في أكثر من عمل بمجهودها وموهبتها دون مساندة او تدخل من قبل اي شخص، فموهبتها أفسحت لها طريق النجومية.