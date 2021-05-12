رسميًا.. غياب نجم هولندا عن كأس أمم أوروبا

قال فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول، إنه اتخذ القرار الصعب بعدم المشاركة مع منتخب هولندا في بطولة أوروبا لكرة القدم هذا الصيف من أجل التعافي بشكل تام من معاناته من إصابة خطيرة في الركبة.





وغاب فان ديك، الذي أصيب مع ليفربول أمام إيفرتون في أكتوبر، منذ ذلك الوقت بعدما خضع لجراحة، وقال اللاعب البالغ عمره 29 عاما إنه "حزين بشدة" للغياب عن بطولة أوروبا 2020.





وقال المدافع الهولندي لموقع ليفربول على الإنترنت "أشعر من الجانب البدني أني اتخذت قرارا سليما بعدم المشاركة في بطولة أوروبا، لاستكمال مرحلة التعافي قبل انطلاق الموسم الجديد".





وأضاف "بكل تأكيد أنا حزين بشدة بسبب الغياب عن بطولة أوروبا، وعدم قيادة منتخب بلادي، لكن هكذا سارت الأمور ويجب أن أتقبلها".





وستلعب هولندا في المجموعة الثالثة ببطولة أوروبا إلى جانب أوكرانيا والنمسا ومقدونيا الشمالية ومن المقرر أن تخوض مبارياتها الثلاث في دور المجموعات في أمستردام.



