ألمانيا تقف إلى جانب إسرائيل خلال أعنف قتال منذ حرب غزة عام 2014



أدانت وزيرة العدل كريستين لامبرخت، اليوم الأربعاء، الهجمات الصاروخية على إسرائيل من غزة، قائلة إن ألمانيا تقف "بقوة إلى جانب إسرائيل". ودعت إلى وقف الهجمات على إسرائيل، مضيفة أن لإسرائيل الحق في حماية نفسها ".



كما شجب لامبريخت الأعمال المعادية للسامية بالقرب من المعابد اليهودية في ألمانيا. وقالت إن سلسلة من أعمال حرق العلم الإسرائيلي وغيرها من الأعمال لا تظهر "سوى ازدراء فظيع لكرامة الإنسان". كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الشرطة أوقفت 13 مشتبها بهم في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في مدينة مونستر الغربية بالقرب من كنيس يهودي بعد إحراق علم إسرائيلي هناك.



وقالت الشرطة إنه ألحق عدة أشخاص أضرارا بمدخل كنيس يهودي في مدينة بون الغربية بالحجارة، ووجد المحققون علمًا محترقًا هناك أيضًا. وفي مدينة دوسلدورف المجاورة، أحرق أحدهم القمامة فوق نصب تذكاري لمعبد يهودي سابق. وتعهدت وزيرة العدل بأنه "يجب العثور على الجناة وتحميلهم المسؤولية وحماية المؤسسات اليهودية بشكل كامل".



وقد قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد قتلى الغارات الجوية الإسرائيلية ارتفع إلى 43 فلسطينيا، بينهم 13 طفلا. وإنه اصيب نحو 300 فلسطيني في القطاع في الضربات التي بدأت يوم الاثنين عندما أطلق فلسطينيون وابلا من الصواريخ على إسرائيل. وقال رئيس خدمة الطوارئ الإسرائيلية إنه قتل شخصا وأصيب آخر بجروح خطيرة بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من قطاع غزة. وذكر إيلي بين من نجمة داوود الحمراء إن هجوم صباح الأربعاء أصاب سيارة جيب، وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالهجوم صباح الأربعاء.



جاء الهجوم بعد ليلة من تبادل قاتل لاطلاق الصواريخ بين اسرائيل والفلسطينيين، وكان هذا تصعيدًا مفاجئًا لأسابيع من التوتر في القدس المتنازع عليها. فقد اندلع أسوأ قتال منذ حرب غزة عام 2014 بسبب اشتباكات في القدس في الأسابيع الأخيرة بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية تركزت على المسجد الأقصى، وهو موقع مقدس لدى اليهود والمسلمين.





انطلقت صواريخ من غزة وقصفت إسرائيل القطاع بضربات جوية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، حيث أخذ اندلاع العنف الأشد منذ حرب 2014 العديد من السمات المميزة لهذا الصراع المدمر الذي استمر 50 يومًا، مع عدم وجود نهاية في الأفق. وأطلق قادة حماس في غزة وجماعات مسلحة أخرى وابلا من مئات الصواريخ التي طغت في بعض الأحيان على الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية، مما تسبب في اطلاق صافرات الإنذار والانفجارات في أنحاء تل أبيب، أكبر منطقة حضرية في إسرائيل، ومدن أخرى.



وقد دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية برجين سكنيين في قطاع غزة، حيث يعيش مليوني فلسطيني تحت حصار إسرائيلي مصري مدمر منذ تولي حماس السلطة في عام 2007. سمحت الطلقات التحذيرية للمدنيين بإخلاء المباني، لكن ستكون الخسائر المادية هائلة. واجهت إسرائيل انتقادات شديدة بشأن هذا التكتيك خلال حرب 2014.



بعد فجر يوم الأربعاء، شنت إسرائيل العشرات من الغارات الجوية في غضون بضع دقائق، استهدفت منشآت الشرطة والأمن، بحسب شهود. وتصاعد جدار من الدخان الرمادي الداكن فوق مدينة غزة. وقالت وزارة الداخلية التي تديرها حماس إن الضربات الجوية دمرت المقر المركزي للشرطة في مدينة غزة، وهو مجمع يضم عدة مبان.



ارتفعت حصيلة القتلى في غزة إلى 35 فلسطينيا، بينهم 12 طفلا وثلاث سيدات، بحسب وزارة الصحة. وأصيب نحو 233 شخصا. وقُتل خمسة إسرائيليين، من بينهم ثلاث نساء وطفل، بنيران صاروخية يوم الثلاثاء وفجر الأربعاء، وأصيب العشرات.



وقال الجيش الإسرائيلي إن النشطاء أطلقوا أكثر من 1050 صاروخا منذ بدء الصراع، فشل 200 منها وسقطت داخل غزة. وقال ايضا إنه أسقط طائرة مسيرة دخلت إسرائيل من غزة. وقال المتحدث العسكري اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، إنه تم ارسال لواءين مشاة إلى المنطقة، مما يشير إلى الاستعدادات لغزو بري محتمل.

