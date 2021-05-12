برشلونة يحصل على توقيع صفقة المُنقذ بنجاح

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حصول الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على توقيع واحدة من الصفقات القوية التي ستنضم للبيت الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وقال موقع "دون بالون" بأن مسؤولي برشلونة حصلوا على توقيع إريك جارسيا بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي وقراره بعد تجديد التعاقد مع السيتي.





في الوقت الذي أبدى فيه كومان حاجته الشديدة إلى الحصول على خدمات المدافع الإسباني الشاب خاصةً في ظل اقتراب أومتيتي من الرحيل وسوء مستوى لينجليت.





يُذكر أن عقد إريك جارسيا مع مانشستر سيتي ينتهي بنهاية الموسم الجاري وأبدى رغبة واضحة في الانضمام لكتيبة رونالد كومان.



