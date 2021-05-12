نتنياهو: سنستخدم "القبضة الحديدية " لوقف احتجاجات العرب الواسعة



افاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستستخدم "القبضة الحديدية إذا لزم الأمر" لوقف الاحتجاجات الواسعة للمواطنين العرب التي أسفرت عن إصابات واعتقالات وأضرار في الممتلكات.



قال نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل "ستوقف الفوضى" بعد نشر قوات حرس الحدود لتهدئة الاضطرابات في الأيام الأخيرة في مدينتي اللد وعكا. ويأتي تصاعد الاضطرابات بعد أسابيع من العنف في القدس والقتال العنيف بين إسرائيل ونشطاء حماس في قطاع غزة في الأيام الأخيرة. القتال متجذر في نزاع طويل حول القدس المتنازع عليها. بعد أن أمطرت حماس الصواريخ داخل إسرائيل يوم الاثنين، اندلع الصراع فجأة وأصبح يشبه بشكل متزايد حرب غزة عام 2014.



واوضح إن إسرائيل "ستوقف الفوضى وستعيد الحكم إلى مدن إسرائيل، بقبضة من حديد إذا لزم الأمر، بكل القوات المطلوبة وكل السلطات المطلوبة".



وعلي جانب اخر، أدانت وزيرة العدل كريستين لامبرخت، اليوم الأربعاء، الهجمات الصاروخية على إسرائيل من غزة، قائلة إن ألمانيا تقف "بقوة إلى جانب إسرائيل". ودعت إلى وقف الهجمات على إسرائيل، مضيفة أن لإسرائيل الحق في حماية نفسها ".



كما شجب لامبريخت الأعمال المعادية للسامية بالقرب من المعابد اليهودية في ألمانيا. وقالت إن سلسلة من أعمال حرق العلم الإسرائيلي وغيرها من الأعمال لا تظهر "سوى ازدراء فظيع لكرامة الإنسان". كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الشرطة أوقفت 13 مشتبها بهم في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في مدينة مونستر الغربية بالقرب من كنيس يهودي بعد إحراق علم إسرائيلي هناك.



وقالت الشرطة إنه ألحق عدة أشخاص أضرارا بمدخل كنيس يهودي في مدينة بون الغربية بالحجارة، ووجد المحققون علمًا محترقًا هناك أيضًا. وفي مدينة دوسلدورف المجاورة، أحرق أحدهم القمامة فوق نصب تذكاري لمعبد يهودي سابق. وتعهدت وزيرة العدل بأنه "يجب العثور على الجناة وتحميلهم المسؤولية وحماية المؤسسات اليهودية بشكل كامل".



