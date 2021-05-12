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"السعادة المنسية" أحدث إصدارات الدكتورة والفنانة التشكيلية صفاء مختار

الأربعاء 12/مايو/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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صدر حديثاً عن دار الفكر العربي للنشر والتوزيع كتاب "السعادة المنسية" للدكتورة والفنانة التشكيلية صفاء مختار، يعتمد علي توضيح جوانب الشخصية الأساسية والرئيسية، وهو عبارة عن إشراقة لكل إنسان، أنا وأنت وهو، فكلنا خلقنا في جسد واحد ؛ ولنا روحان منفصلان في الكينونة بجسدي آدم وحواء، لقد خلق الله آدم أولا ثم خلق له من ضلعه حواء فأصبحت كياناً واحداً لا يتجزأ ؛ وروحين يعيشان بإنفصال بجسدين بعد أن خلقا في واحد .

في هذا الكتاب ستجد لك إشراقا يهدئ من كل ما عانيت أو تعانى من مشاعر مختلطة مختلفة تؤثر بك وتلعب دوراً رئيسيا بحياتك.

 

جدير بالذكر أن د.صفاء مختار حاصلة علي بكالوريوس الفنون الجميلة جامعة حلون، وكاتبة وباحثة ومحاورة في الإنسانيات، وصاحبة مبادرة فن الإشراق، إذ لديها فكر مستنير لإيقاظ حالة العقل عند الإنسان والعمل علي مساعدة الشباب لاختيار أفضل طريق لتحديد أهدافه في الحياة، وتقوم المبادرة على مساعدة الإنسان علي مواجهة مشاكله المختلفة طوال رحلة حياته.

 

دكتورة صفاء كذلك عضو دائم في الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة التابع لجامعة الدول العربية، وحاصلة علي عدة شهادات في الإرشاد الأسري، ودبلومة استراتيجيات تخطى الأزمة، وحاصلة علي شهادات ودبلومات في المجال الإنساني، كما حصلت على الدكتوراة الفخرية في المجال الإنسانى ونشر الثقافة الإنسانية، ولها دور في نشر الوعى والثقافة الإنسانية في مصر والعالم العربي.

 

حاصلة على عدة شهادات تقدير من بعض السفراء العرب لدورها الرائد في نشر الوعى والثقافة الإنسانية، وناقشت أحد أبحاثها في مؤتمر كبير بجامعة الدول العربية قي نوفمبر 2017 خاص بمبادرتها والبيئة، شاركت في معرض فنى جماعى للخريجين بلوحات من رسمها في متحف محمود مختار وتستخدم الفن في البرامج الإنسانية.

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